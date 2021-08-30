Lenovo K13 на базе SoC Unisoc SC9863A и 2 ГБ оперативной памяти запущен в России

Компания Lenovo представила в России новый смартфон начального уровня в линейке K-серии смартфонов. Телефон, получивший название Lenovo K13, является шагом назад по сравнению со смартфоном K12, выпущенным в прошлом году, с точки зрения технических характеристик.

Смартфон оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением экрана HD + 1600 x 720 пикселей и стандартной частотой обновления 60 Гц. В верхней части дисплея также есть выемка в виде капли воды, на которой находится 5-мегапиксельная камера для селфи.

На задней стороне устройства установлена ​​двойная камера, которая включает в себя 13-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный датчик глубины. На задней панели также есть датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Под капотом Lenovo K13 работает на чипсете Unisoc SC9863A с восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 1,6 ГГц. Устройство поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Он также оснащен слотом для карт памяти microSD для дальнейшего увеличения емкости хранилища. Для сравнения, K12 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 460 SoC с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Есть обычный набор вариантов подключения, включая 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2 и GPS. Телефон работает под управлением операционной системы Android прямо из коробки и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 10 Вт.

Lenovo K12 доступен для покупки в России только в одном цвете — синем. Он имеет доступную цену в 7 777 рублей.

Источник — Astera.