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Lenovo готовит к выходу легкий 13-дюймовый ноутбук ThinkPad X1 Nano

14.07.2020 22:27

В модельной линейке ThinkPad X1 скоро будет пополнение за счет новой модели, особенностью которой станет вес мене одного килограмма. Lenovo готовит к выходу легкий 13-дюймовый ноутбук ThinkPad X1 Nano
Новинка получит название ThinkPad X1 Nano и будет оснащена процессорами Intel Tiger Lake.

Накануне выхода модели зарубежный источник слил в сеть характеристики, которые ему удалось узнать благодаря слайду с презентации.

В ноутбуке будет экран диагональю 13 дюймов с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2К, а его корпус выполнен из углепластика.

Он окажется самым легких представителей линейки, чего удалось добиться за счет корпуса, отказа от некоторых разъемов и компактной батареи, которая будет на 48 Вт.ч. в новинке предложат только два порта Thunderbolt 3.

Что касается технических характеристик, то в ThinkPad X1 Nano предложат процессоры Intel Core 11-го поколения Tiger Lake, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а еще модель получит поддержку сетей пятого поколения.

По предварительным данным, ThinkPad X1 Nano появится в четвертом квартале этого года.

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