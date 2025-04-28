Lenovo анонсировала мини-ПК ThinkCentre Neo Ultra 2025 с процессорами Core Ultra

Компания Lenovo официально представила обновлённую версию ультракомпактного компьютера ThinkCentre Neo Ultra Mini PC 2025 года. Новинка построена на процессорах Intel Core Ultra второго поколения и видеокартах серии Nvidia RTX 5000, что делает её серьёзным конкурентом для Apple Mac Mini в сегменте производительных мини-ПК.

ThinkCentre Neo Ultra Mini PC предлагается в трёх конфигурациях. В зависимости от версии устройство оснащено процессорами Intel Core Ultra 5, Ultra 7 или Ultra 9 в сочетании с графическими ускорителями Nvidia RTX 5060 или RTX 5060 Ti. Все модели комплектуются 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 1 ТБ.

Благодаря такой аппаратной начинке мини-ПК способен справляться с интенсивными задачами, включая редактирование видео в разрешении 4K, ресурсоёмкие игры и профессиональную работу с графикой. Новые процессоры Core Ultra также обеспечивают поддержку функций искусственного интеллекта на уровне системы.

Питание ThinkCentre Neo Ultra Mini PC осуществляется от блока мощностью 300 Вт. Компактные размеры делают его подходящим как для офисного, так и для домашнего использования.

Стоимость различных конфигураций Lenovo ThinkCentre Neo Ultra Mini PC в Китае составит:

Ultra 5 + RTX 5060 + 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD — 14 999 юаней (около 2058 долларов США);

Ultra 7 + RTX 5060 Ti + 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD — 19 999 юаней (около 2195 долларов США);

Стоимость версии с процессором Ultra 9 и RTX 5060 Ti пока не объявлена.

Ожидается, что продажи новинки стартуют в ближайшее время, однако информация о доступности на мировом рынке пока отсутствует.