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Lenovo анонсировала новый футуристический ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold Gen 2

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Lenovo видеотизером анонсировала инновационный ноутбук серии ThinkPad X1. Компания на видео показала ноутбук с гибким экраном и присоединяемой клавиатурой.
Модель получила название ThinkPad X1 Fold Gen 2. В ролике можно увидеть, что модель будет построена на базе процессоров серии Intel Core 12-го поколения Alder Lake.

К ноутбуку также разработана специальная клавиатура с джойстиком TrackPoint по центу.

Технические характеристики ноутбука пока не раскрывают, также пока не сообщается, когда именно состоится полноценный показ модели.

Стоит обратить внимание, что ThinkPad X1 Fold Gen 2 — это второе поколение ноутбука. Первая генерация была создана на базе процессоров серии Intel Lakefield.

Lenovo Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2
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