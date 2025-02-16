Leica выпустила приложение и новый аксессуар для фото на iPhone

Компания Leica, известная своими высококлассными камерами, выпустила приложение Lux для iPhone, которое позволяет пользователям делать «легендарные снимки» с помощью технологий Leica. Это приложение воспроизводит особенности оптики Leica, такие, как боке и насыщенные цвета.

Lux доступно только для iPhone. Существует бесплатная версия и полная версия с ежемесячной подпиской. Отзывы на приложение в целом положительные, хотя некоторые издания, такие как PetaPixel, не смогли его рекомендовать.

Для улучшения съёмки Leica также представила устройство Lux Grip, которое подключается к iPhone через Bluetooth. Это устройство, совместимое с MagSafe, улучшает эргономику и функциональность, позволяя пользователям больше ощущать себя как с классическими камерами Leica.

Lux Grip оснащён физическими кнопками, включая двухступенчатую кнопку спуска затвора и другие настраиваемые элементы управления. Оно также работает с приложением Lux для обеспечения высококачественных изображений.

Lux Grip увеличивает вес iPhone на 130 г и имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 300 мАч, который позволяет делать до тысячи снимков за 2 часа зарядки. Устройство стоит 329 долларов, что делает его довольно дорогим аксессуаром для смартфона.

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