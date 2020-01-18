Leica выпустила камеру для черно-белой фотографии за $8 300

Leica выпустила новую премиальную фотокамеру с чёрно-белой матрицей под названием Leica M10 Monochrome.

Новинка получила премиальные материалы, классический внешний вид и фотодатчик с разрешением 40 Мп.

Новинка способна делать только черно-белые снимки, но с очень высокой детализацией и широком динамическом диапазоне.

Как объяснили в компании, переводом цветного снимка в черно-белый не удастся добиться качества, как у снимка, сделанного на камеру Leica M10 Monochrome.

Представленную новинку оценили в 8200 долларов, что в пересчете около 500 тыс. рублей.

Несмотря на такую высокую цену, это уже третья по счету черно-белая камера у Leica, и на самом деле они пользуются хорошим спросом.