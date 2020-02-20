Leica представила новые версии объективов Summicron M

Leica расширила ассортимент объективов серии Summicron M, и теперь в ней есть серебристый APO-Summicron-M 75 f/2 ASPH и два Summicron-M 28 f/2 ASPH. Edition «Safari» и APO-Summicron-M 90 f/2 ASPH. Edition «Safari».

Зелёные объективы выполнены в стиле камеры Leica M10-P Safari, серебристый APO-Summicron-M 75 f/2 ASPH является точной копией объектива только в черном исполнении.

Объективы серии Safari будут выпущены ограниченным тиражом в количестве: 500 штук — Summicron-M 28 f/2 ASPH. Edition и 250 штук — APO-Summicron-M 90 f/2 ASPH.

Серебристая серия APO-Summicron-M 75 f/2 ASPH тоже будет лимитированной – 300 ед.

Серия Safari это наследник камеры с отметкой Bundeseigentum, который выпускали в 1960-х годах для вооруженных сил Германии.

Таких специализированных камер было произведено всего 208 ед. и все они были выпущены в оливковом цвете с серебристыми объективами.

Представленные объективы будет предлагаться по цене от 4395 до 5095 долларов.

