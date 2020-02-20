Leica представила новые версии объективов Summicron M

Leica представила новые версии объективов Summicron M20.02.2020 16:30
Leica расширила ассортимент объективов серии Summicron M, и теперь в ней есть серебристый APO-Summicron-M 75 f/2 ASPH и два Summicron-M 28 f/2 ASPH. Edition «Safari» и APO-Summicron-M 90 f/2 ASPH. Edition «Safari».
Зелёные объективы выполнены в стиле камеры Leica M10-P Safari, серебристый APO-Summicron-M 75 f/2 ASPH является точной копией объектива только в черном исполнении.
Объективы серии Safari будут выпущены ограниченным тиражом в количестве: 500 штук — Summicron-M 28 f/2 ASPH. Edition и 250 штук — APO-Summicron-M 90 f/2 ASPH.
Серебристая серия APO-Summicron-M 75 f/2 ASPH тоже будет лимитированной – 300 ед.
Серия Safari это наследник камеры с отметкой Bundeseigentum, который выпускали в 1960-х годах для вооруженных сил Германии.
Таких специализированных камер было произведено всего 208 ед. и все они были выпущены в оливковом цвете с серебристыми объективами.
Представленные объективы будет предлагаться по цене от 4395 до 5095 долларов.
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