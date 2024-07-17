LEGO выпустила новый набор в честь 45-летия Mercedes-Benz G500

LEGO выпустила новый набор для поклонников Mercedes-Benz, собрав который покупатели получат модель культового внедорожника.

Выпуск LEGO-набора приурочен 45-летию Mercedes-Benz G500. Он состоит из 2891 детали и относится к сложным моделям LEGO Technic.

Модель Mercedes-Benz G500 PROFESSIONAL Line включает в себя множество деталей, соответствующих оригинальной машине. У набора есть работающее рулевое управление и подвеска, реалистичный шестицилиндровый двигатель и даже функциональная коробка передач.

В комплекте также есть лестница, запасное колесо и багажник на крыше. Модель имеет угловатые формы и строгий дизайн, что делает ее одной из самых брутальных в серии LEGO Technic.

Mercedes-Benz G500 в LEGO-исполнении будет прекрасным украшением для любого интерьера. Он имеет высоту 22 сантиметра и длину 43 сантиметра, что делает его внушительного размера. Цена набора составляет около 250 долларов, но стоимость актуальна при оформлении предварительного заказа, который уже стартовал.

Доставку клиентам планируют начать в следующем месяце.