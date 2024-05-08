LEGO порадовала своих фанатов выпуском большого «Кота в смокинге»

LEGO официально представила новый набор LEGO Ideas под названием «Кот в смокинге» (Tuxedo Cat; 21349). Набор будет доступен для продажи с 1 июня.

Набор содержит 1710 деталей, из которых можно собрать большого черно-белого кота. Готовая модель имеет высоту 32 см и получила название «кот в смокинге» из-за своего черно-белого окраса. Этот проект стал одним из победителей третьего этапа обзора LEGO Ideas 2022, и оригинальная идея была разработана компанией The Yellow Brick.

Интересно, что владельцы набора смогут выбрать цвет глаз кота — желтый или голубой. Кроме того, можно изменять особенности мордочки кота, включая открытый или закрытый рот. Голова кота также может поворачиваться, что добавляет интерактивности модели.

Набор «Кот в смокинге» будет доступен с 1 июня и будет стоить около 100 долларов (~9100 рублей). Это прекрасная возможность для любителей LEGO и кошек создать уникальную модель и добавить ее в свою коллекцию.