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LEGO порадовала своих фанатов выпуском большого «Кота в смокинге»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

LEGO официально представила новый набор LEGO Ideas под названием «Кот в смокинге» (Tuxedo Cat; 21349). Набор будет доступен для продажи с 1 июня.

LEGO порадовала своих фанатов выпуском большого "Кота в смокинге"

Набор содержит 1710 деталей, из которых можно собрать большого черно-белого кота. Готовая модель имеет высоту 32 см и получила название «кот в смокинге» из-за своего черно-белого окраса. Этот проект стал одним из победителей третьего этапа обзора LEGO Ideas 2022, и оригинальная идея была разработана компанией The Yellow Brick.

Интересно, что владельцы набора смогут выбрать цвет глаз кота — желтый или голубой. Кроме того, можно изменять особенности мордочки кота, включая открытый или закрытый рот. Голова кота также может поворачиваться, что добавляет интерактивности модели.

 

LEGO порадовала своих фанатов выпуском большого "Кота в смокинге"

Набор «Кот в смокинге» будет доступен с 1 июня и будет стоить около 100 долларов (~9100 рублей). Это прекрасная возможность для любителей LEGO и кошек создать уникальную модель и добавить ее в свою коллекцию.

 

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