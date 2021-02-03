Легендарный телефон Nokia 3650 возродят весной 2021 года

Nokia, когда была лидером рынка, регулярно выпускала очень необычные телефоны, среди таких была и Nokia 3650.

Этот аппарат отличался от других нестандартным расположением цифрового блока и «круглым» дизайном.

Несмотря на такое решение модель Nokia 3650 пользовалась хорошим спросом. Этот аппарат был выпущен 18 лет назад, и в 2021 году его решили возродить.

HMD Global намерена перевыпустить Nokia 3650. На рынке он скорее всего появится весной.

Про возрожденную модель пока ничего неизвестно. Ожидается, что в нем сохранят особый дизайн, но сделают его современным.

В оригинальном Nokia 3650 был установлен 2,1-дюймовый экран с разрешением 176 на 208 пикселей, VGA камера на тыльной стороне и аккумулятор на 850 мАч.