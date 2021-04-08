Лазерный проектор Samsung The Premiere вышел в России от 300 тыс. рублей

Samsung в России представила свой лазерный проектор The Premiere для создания премиального домашнего кинотеатра.

The Premiere является ультракороткофокусным проектором, который позволяет выводить изображение в максимальном разрешении 4К на полотно размером до 130 дюймов.

Причем чтобы развернуть такую диагональ, проектор нужно отодвинуть на пару десятков сантиметров.

В новинке корейская компания впервые использовала тройной лазер, а именно по одному лазеру на красный, синий и желтый цвета.

Такое решение позволило создать максимально контрастное и четкое изображение.

Работает лазерный проектор под управлением фирменно оболочки Samsung Smart TV.

На рынке будет предлагаться две версии — The Premiere LSP9T с тройным лазером и The Premiere LSP7T с одинарным.

Первый вариант будет стоить 549 990 рублей, тогда как младшая версия обойдется в 299 990 рублей.