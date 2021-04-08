Лазерный проектор Samsung The Premiere вышел в России от 300 тыс. рублей

Лазерный проектор Samsung The Premiere вышел в России от 300 тыс. рублей08.04.2021 22:08
Samsung в России представила свой лазерный проектор The Premiere для создания премиального домашнего кинотеатра.
The Premiere является ультракороткофокусным проектором, который позволяет выводить изображение в максимальном разрешении 4К на полотно размером до 130 дюймов.
Причем чтобы развернуть такую диагональ, проектор нужно отодвинуть на пару десятков сантиметров.
В новинке корейская компания впервые использовала тройной лазер, а именно по одному лазеру на красный, синий и желтый цвета.
Такое решение позволило создать максимально контрастное и четкое изображение.
Работает лазерный проектор под управлением фирменно оболочки Samsung Smart TV.
На рынке будет предлагаться две версии — The Premiere LSP9T с тройным лазером и The Premiere LSP7T с одинарным.
Первый вариант будет стоить 549 990 рублей, тогда как младшая версия обойдется в 299 990 рублей.
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