Лазерная установка «Росатома» впервые демонтировала высотные металлоконструкции

Лазерная установка «Росатома» впервые использована для демонтажа высотных металлоконструкций.

В рамках сотрудничества с Группой строительных компаний «Реформа» был применен Мобильный лазерный комплекс (МЛК) для разборки кранов на угольном складе ТЭЦ в Кургане.

Специалисты «Росатома» с помощью лазера успешно разрезали опоры двух кранов высотой до 40 метров. Сложность заключалась в близости к другим сооружениям, но лазерная технология позволила выполнить работу с высокой точностью и соблюдением всех мер безопасности. Комплекс может работать на расстоянии до 200 метров и резать металл толщиной до 300 мм.

Это первый проект, реализованный в рамках нового партнерства, который поможет повысить эффективность и безопасность демонтажных работ в строительстве.