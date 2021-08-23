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Lava запустила в Индии наушники Probuds 2 TWS

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Lava International Ltd только что анонсировала новый продукт в Индии. Речь идет о новых настоящих беспроводных наушниках под названием Probuds 2, которые будут стремиться конкурировать на высококонкурентном рынке TWS в регионе.

Lava запустила в Индии наушники Probuds 2 TWS

Lava Probuds 2 оснащены 14-миллиметровыми динамическими драйверами, которые, по утверждению компании, будут обеспечивать мощные басы. Кроме того, наушники также поставляются с технологией мгновенного пробуждения и сопряжения и Bluetooth 5.0, обеспечивающим беспроблемное подключение. Новые Probuds 2 от индийского производителя электроники предлагают до 23 часов автономной работы, при этом наушники-вкладыши имеют 5 часов воспроизведения звука, а база для зарядки предлагает дополнительные 18 часов. Наушники TWS также имеют сертификат IPX5 для защиты от воды и пота.

Lava запустила в Индии наушники Probuds 2 TWS

Lava планирует запустить новые беспроводные наушники 26 августа 2021 года в своем официальном интернет-магазине Amazon и Flipkart. Probuds 2 будут доступны в Индии по цене 1699 индийских рупий (примерно 23 доллара США), хотя компания предлагает наушники по специальной начальной цене 1399 индийских рупий (примерно 19 долларов США). Они также будут поддерживать голосовую поддержку Google и Siri наряду с интуитивно понятным управлением жестами.

Источник — Astera.

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