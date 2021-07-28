Компания Lava International Ltd только что объявила о новом уникальном предложении 100-дневной гарантии на послегарантийный ремонт. Это предложение доступно для клиентов и позволит им получить отремонтированные телефоны Lava после истечения гарантийного срока.

Индийский производитель смартфонов только что представил первое в своем роде предложение, в котором будет предоставляться гарантия на официальный ремонт компании. Другими словами, клиенты Lava могут воспользоваться гарантией на послегарантийные продукты, которые были отремонтированы с использованием новых запчастей. Таким образом, даже если кто-то должен заплатить за первоначальный ремонт любого телефона, на который не распространяется гарантия, если новые отремонтированные компоненты все еще сталкиваются с проблемами, пользователь может воспользоваться заменой бесплатно.

Это предложение действительно в любом из сервисных центров компании, количество которых превышает 800 в Индии. Благодаря этому шагу бренд также стремится стать первым производителем смартфонов в регионе, предлагающим ремонт с нулевыми затратами, несмотря на истечение срока первоначальной гарантии. Кроме того, предложение покроет как стоимость запасных частей, так и оплату труда.

Источник — Astera.