Индийский бренд телефонов Lava выпустил новый телефон в своей стране. Это устройство под названием Lava Z2s представляет собой смартфон начального уровня с большим дисплеем, аккумулятором большой емкости и восьмиядерным процессором.

Недавно анонсированная Lava Z2s щеголяет 6,5-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD +), 263 PPI и 16 миллионами цветов. Экран имеет выемку в виде капли росы, соотношение сторон 20: 9 и защиту 2.5D Gorilla Glass 3.

Устройство оснащено неуказанным восьмиядерным процессором MediaTek Helio в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты, 4G, однополосный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Что интересно, в телефоне всего два основных датчика — акселерометр и датчик приближения. Однако он работает под управлением последней версии Android 11 Go Edition вместо Android 10 Go Edition, как в бюджетных смартфонах аналогичных небольших брендов.

Другие функции включают 8-мегапиксельную заднюю камеру, 5-мегапиксельную фронтальную камеру, слот для карт MicroSD (до 512 ГБ) и аккумулятор емкостью 5000 мАч. И наконец, что не менее важно, Lava Z2s имеет размеры 164,5 x 75,8 x 9,0 мм, вес 190 г и доступен в единственном цветовом варианте в полоску синего цвета.

Источник — Astera.