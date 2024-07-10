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Lava в Индии представила свой премиальный смартфон Blaze X за 16 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Lava представила новый смартфон Blaze X для индийского рынка.

Lava в Индии представила свой премиальный смартфон Blaze X за 16 тыс. рублей

Позиционируемое премиальным устройство сочетает стильный дизайн с неплохими характеристиками. Так, Blaze X имеет изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и обновлением 120 Гц.

Внутри работает процессор MediaTek Dimensity 7050 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон поддерживает расширение виртуальной оперативной памяти до 8 ГБ и работает на ОС Android 14.

Blaze X оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой 33 Вт. Камера устройства включает 64-мегапиксельный основной сенсор и 2-мегапиксельный макросенсор на задней панели, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

Среди других функций: сканер отпечатков пальцев встроенный в дисплей, разблокировка по лицу, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, Bluetooth 5.2 и WiFi 6.

Blaze X доступен в двух цветах — Titanium Gray и Starlight Purple, а также в трех вариантах хранилища: 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Цена начинается от 14 999 индийских рупий (почти 16 тыс. рублей) за вариант с 4 ГБ памяти и до 16 999 индийских рупий (почти 18 тыс. рублей) за вариант с 8 ГБ памяти.

Продажи новинки в Индии запланированы на конец этого месяца.

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