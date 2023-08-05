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Larian выпустила первый хотфикс для Baldurʼs Gate 3, исправляющий баги

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Совсем недавно вышла одна из самых ожидаемых игр этого года — Baldur’s Gate 3. Комьюнити игроков и игровая критика тепло приняли проект, однако, как это часто бывает, игра не обошлась без багов.

Larian выпустила первый хотфикс для Baldurʼs Gate 3, исправляющий баги

Larian Studios, разработчики Baldur’s Gate 3, решили не терять времени и уже выпустили первый хотфикс. Этот патч размером в 209 мегабайт устраняет более 150 багов в игре. Один из самых распространенных багов, связанных с кросс-сохранениями и приводивших к потере сохранений, был исправлен. Кроме того, разработчики временно отключили эту функцию, но обещают вернуть ее к премьере игры на PlayStation 5.

Среди других значимых изменений, внесенных в этот «горячий» патч, стоит отметить исправление зависания игры на диалоге с первым крупным боссом, решение проблемы, которая приводила к блокировке на экране загрузки, а также устранение бага, вызывавшего вылет игры при изменении расы или класса персонажа на этапе создания.

Larian Studios продолжают работать над игрой и сосредотачиваются на устранении всех возможных проблем, чтобы предоставить игрокам наиболее стабильный и увлекательный опыт в мире Baldur’s Gate 3.

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