Larian выпустила первый хотфикс для Baldurʼs Gate 3, исправляющий баги

Совсем недавно вышла одна из самых ожидаемых игр этого года — Baldur’s Gate 3. Комьюнити игроков и игровая критика тепло приняли проект, однако, как это часто бывает, игра не обошлась без багов.

Larian Studios, разработчики Baldur’s Gate 3, решили не терять времени и уже выпустили первый хотфикс. Этот патч размером в 209 мегабайт устраняет более 150 багов в игре. Один из самых распространенных багов, связанных с кросс-сохранениями и приводивших к потере сохранений, был исправлен. Кроме того, разработчики временно отключили эту функцию, но обещают вернуть ее к премьере игры на PlayStation 5.

Среди других значимых изменений, внесенных в этот «горячий» патч, стоит отметить исправление зависания игры на диалоге с первым крупным боссом, решение проблемы, которая приводила к блокировке на экране загрузки, а также устранение бага, вызывавшего вылет игры при изменении расы или класса персонажа на этапе создания.

Larian Studios продолжают работать над игрой и сосредотачиваются на устранении всех возможных проблем, чтобы предоставить игрокам наиболее стабильный и увлекательный опыт в мире Baldur’s Gate 3.