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Larian Studios выпустили второй патч для Baldur’s Gate 3 на этой неделе

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, разработчики Baldur’s Gate 3, выпустили второй значительный патч для игры, который исправляет ряд ошибок и проблем. Обновление уже доступно для загрузки.

Larian Studios выпустили второй патч для Baldur’s Gate 3 на этой неделе

Основные изменения, внесенные в патч, включают улучшение эпилога для персонажа Карлаха с добавлением новых сцен и диалогов. Пользовательский интерфейс также был улучшен, а общая производительность игры значительно повышена. Размер сохранений был уменьшен для оптимизации процесса. В инвентарь добавлены фильтры редкости предметов, что облегчит поиск и управление ими.

Полный список изменений доступен на официальной странице Baldur’s Gate 3 в магазине Steam. Команда разработчиков также заявила, что планирует расширить эпилоги и для других персонажей в будущих обновлениях.

На данный момент игра доступна только на ПК, но с 6 сентября проект станет доступным и для владельцев консоли PS5. Расширенное издание будет доступно с 3 сентября.

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