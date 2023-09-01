Larian Studios выпустили второй патч для Baldur’s Gate 3 на этой неделе

, разработчики Baldur’s Gate 3, выпустили второй значительный патч для игры, который исправляет ряд ошибок и проблем. Обновление уже доступно для загрузки.

Основные изменения, внесенные в патч, включают улучшение эпилога для персонажа Карлаха с добавлением новых сцен и диалогов. Пользовательский интерфейс также был улучшен, а общая производительность игры значительно повышена. Размер сохранений был уменьшен для оптимизации процесса. В инвентарь добавлены фильтры редкости предметов, что облегчит поиск и управление ими.

Полный список изменений доступен на официальной странице Baldur’s Gate 3 в магазине Steam. Команда разработчиков также заявила, что планирует расширить эпилоги и для других персонажей в будущих обновлениях.

На данный момент игра доступна только на ПК, но с 6 сентября проект станет доступным и для владельцев консоли PS5. Расширенное издание будет доступно с 3 сентября.