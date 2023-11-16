Larian Studios анонсировала дисковое издание Baldurʼs Gate 3 для консолей и PC

Larian Studios объявила о скором выходе физического издания своей игры Baldur’s Gate III. В этом особом издании будут представлены не только сама игра, но и ряд дополнительных предметов. За цену 79,99 долларов (без учета доставки), игроки получат коллекционную коробку, содержащую три CD с полным саундтреком игры, двухстороннюю карту приключений, набор стикеров и нашивок, а также постер с изображением иллитидов. Кроме того, включены все цифровые бонусы.

В зависимости от платформы, на которой игроки будут играть, в физическом издании будут представлены различные носители. Пользователям ПК будет предоставлен DVD с установщиком и кодом для платформы Steam, владельцы Xbox Series X получат три Blu-ray диска, а владельцы PlayStation 5 — два Blu-ray диска.

Доставка физического издания Baldur’s Gate III начнется в первом квартале 2024 года. Это предложение позволит фанатам игры получить особую коллекционную версию с дополнительными материалами и насладиться игрой в ее физическом формате.