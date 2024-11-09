Лактоза в молоке может увеличить риск заболеваний сердца у женщин

Шведские ученые пришли к выводу, что лактоза в коровьем молоке может вызывать воспаление и повреждение клеток, ускоряя старение сердца, особенно у женщин. Исследования показали, что регулярное потребление молока связано с повышением риска развития ишемической болезни сердца, что особенно касается женщин, поскольку у мужчин лактоза усваивается лучше.

В исследовании, в котором приняли участие 101 тысяча человек, было установлено, что ежедневное употребление 400 мл молока увеличивает риск сердечных заболеваний на 5%. У женщин этот риск возрастал на 12% при потреблении 600 мл молока и на 21% при 800 мл в день. В Великобритании среднее потребление молока составляет около 1,2 литра в неделю.

Исследователи рекомендуют замену молока на йогурт для снижения этого риска. Они подчеркивают, что здоровое питание играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, и умеренное потребление кисломолочных продуктов может быть полезным для здоровья сердца.