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«Лаборатория Касперского» покинула проект по созданию смартфона Aquarius для военных

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«Лаборатория Касперского» больше не участвует в разработке смартфона для военных Aquarius NS M11.

Это устройство было представлено в декабре прошлого года и его разрабтаывают с возможностью работы с разными операционными системами.

Изначально Aquarius NS M11 был показан под управлением KasperskyOS, но смартфон еще может работать на ОС «Аврора» от «Ростелеком» и ОС Android 9.0.

По словам руководителя группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктора Ивановского, «Лаборатория Касперского» вышла из проекта, пишут «Ведомости».

Aquarius NS M11 задумывался для работы в защищенных сетях предприятий и электронным документооборотом с использованием электронной подписи в специальных приложениях.

«Лаборатория Касперского»
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