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«Лаборатория Касперского»: в рекламе в поисковиках обнаружены опасные ссылки

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Специалисты компании прогнозируют рост интереса к различным видам киберугроз в ближайшем будущем.

В 2023 году был замечен значительный рост объявлений о продаже стилеров и программ-вымогателей на теневых форумах. Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence обнаружила увеличение числа постов, связанных с атаками программ-вымогателями, на блогах групп, занимающихся такими атаками.

Также риск утечки личных и корпоративных данных увеличился, так как количество объявлений о продаже лог-файлов стилеров значительно возросло.

В своих прогнозах на 2024 год эксперты компании предсказывают, что мошенники будут все чаще использовать поисковую рекламу для продвижения своих мошеннических сайтов.

Они будут использовать механизмы рекламы в поисковых системах, чтобы обеспечить своим страницам высокие позиции в результатах поиска. Также ожидается рост спроса на криптодрейнеры, вредоносное ПО, которое быстро и автоматически выводит средства с легальных криптокошельков на кошельки злоумышленников.

Кроме того, специалисты компании прогнозируют увеличение числа сервисов, которые помогают вредоносному ПО избегать обнаружения защитными программами, а также развитие биткоин-миксеров и других сервисов анонимизации для усложнения отслеживания транзакций с цифровой валютой.

Компания рекомендует организациям следить за трендами на теневом рынке и изучать эволюцию киберугроз, чтобы быть готовыми к возможным атакам и обеспечить надежную защиту своей корпоративной инфраструктуры.

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