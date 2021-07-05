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«Лаборатория Касперского» в 2021 году выпустит смартфон, который нельзя взломать

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Осенью этого года «Лаборатория Касперского» планирует представить свой первый смартфон, который невозможно взломать.

Выпуск такого устройства анонсировал глава компании, общаясь с журналистами РИА Новости. По его словам, смартфон будет создан на базе операционной системы KasperskyOS, а выпустят его для индустриального и корпоративного сектора.

Его отличительной особенностью станет повышенная защита. Модель не будет представлять собой в привычном понимании смартфон, так как в не будет музыки, социальный сетей и других развлекательных приложений.

В нем сделают упор на звонки и общение с помощью мессенджеров. Кроме этого, в гаджете будет возможность использовать почту, а в целом его возможности будут серьезно ограничены.

Другие подробности о смартфоне пока не раскрываются.

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