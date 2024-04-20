«Лаборатория Касперского» провела анонс прототипа магазина приложений для KasperskyOS

На конференции Kaspersky Cyber Immunity Conference в Дубае, «Лаборатория Касперского» представила прототип магазина приложений для своей операционной системы KasperskyOS.

Новый магазин приложений называется Appicenter и был продемонстрирован на шлюзе интернета вещей Kaspersky IoT Secure Gateway.

Глава отдела бизнеса по развитию KasperskyOS, Дмитрий Лукиян, сообщил, что магазин будет запущен в третьем квартале 2024 года. Appicenter предоставит каталог программ и веб-портал для разработчиков.

Важно отметить, что в магазине не будет платных приложений. Кроме того, уже существуют сторонние приложения, которые будут доступны в магазине, и более десятка компаний разрабатывают приложения для умных устройств IoT, которые станут доступны первыми.

Appicenter также будет предлагать зарубежные приложения, так как в каждом регионе и стране есть локальные производители. Компания привлекает партнеров из России, но приложения из других стран также будут присутствовать в каталоге.

Источник: ТАСС.