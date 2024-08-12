В «Лаборатории Касперского» сообщили, что пользователи начали использовать специальные фразы для манипуляции искусственным интеллектом, который работает в чат-ботах.

Эти фразы, называемые «непрямыми инъекциями затравки», размещаются на сайтах и в документах, чтобы добиться нужных ответов от нейросетей.

Эксперты выяснили, что такие уловки применяются в разных сферах. Например, соискатели могут вставлять инструкции в свои резюме, чтобы ИИ давал им более высокие оценки. Эти инструкции остаются незаметными для рекрутеров, но нейросети их считывают.

Аналогично, «инъекции» используются в рекламе — на сайтах товаров размещаются фразы, которые просят ИИ давать положительные отзывы о продуктах. Некоторые пользователи даже используют такие методы, чтобы протестовать против использования ИИ.

Специалисты подчеркивают, что важно оценивать риски таких кибератак. Создатели языковых моделей, как GPT-4, применяют различные техники для защиты от инъекций.

Хотя текущие угрозы, связанные с ними, теоретические, киберзлоумышленники проявляют интерес к нейросетям, и защита остается актуальной задачей.

Источник: РИА Новости.