«Лаборатория Касперского» опровергла утечку данных своих пользователей

«Лаборатория Касперского» опровергает информацию о компрометации своей инфраструктуры и утечке данных пользователей, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

После проведения проверки, компания подтверждает, что ее инфраструктура не была скомпрометирована.

Уточняется, что кибератака была направлена на хостинг-провайдера, на котором располагался сайт форума фан-клуба компании.

Этот сайт находится вне инфраструктуры компании. Компания также заверяет, что данные пользователей ее продуктов не были затронуты, так как они хранятся и надежно защищаются внутри инфраструктуры «Лаборатории Касперского».