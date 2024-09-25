«Лаборатория Касперского»: не менее 11 млн смартфонов заражены вирусом Necro

Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили, что около 11 миллионов устройств подверглись атаке через популярные приложения в магазине Google Play.

Necro разработан для показа рекламы и автоматического оформления платных подписок без ведома пользователя. Одно из заражённых приложений, Wuta Camera от Benqu, позволяет снимать и редактировать фотографии и был скачан более 10 миллионов раз.

Также вирус был найден в Max Browser, который загрузили не менее одного миллиона пользователей. В Wuta Camera вирус уже удалили, но в Max Browser следы Necro всё ещё присутствуют.

Эксперты отметили, что Necro использует сложные методы, чтобы скрываться от систем безопасности и часто встречается в приложениях для улучшения функционала мессенджеров.

Большинство таких программ распространяются вне Google Play, что затрудняет определение точного числа заражённых устройств.