«Лаборатория Касперского» назвала главные киберугрозы 2021 года

В 2021 году хакеры будут нацелены на сотрудников, работающих на удаленке.

«Лаборатории Касперского» назвала главные киберугрозы следующего года.

По мнению авторитетных специалистов, в начале следующего десятилетия хакеры сосредоточатся на кибершпионаже, атаках через 5G и сотрудниках, которые работают на удаленке.

За счет сотрудников, работающих дома, хакеры способны получить данные компаний с целью их дальнейшей перепродажи.

Помимо этого, через домашний компьютер сотрудника на удаленке, можно устанавливать на компьютеры компаний вредоносное ПО.

Помимо этого, с развитием 5G хакеры все чаще будут проводить атаки именно через сотовые сети.

Для этого целые группы будут искать в 5G уязвимости и активно использовать их для взлома устройств.