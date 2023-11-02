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«Лаборатория Касперского» нашла в Telegram вредоносный мод WhatsApp

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Неофициальная версия WhatsApp для Android с вредоносными функциями распространяется в мессенджере Telegram. Об этом свидетельствует отчет специалистов из компании «Лаборатория Касперского».

Эта опасная версия содержит неизвестное вредоносное ПО, которое обладает шпионскими возможностями. Троян может красть данные с инфицированного устройства, включая контакты, информацию об аккаунтах и документы. Кроме того, по команде операторов, программа может записывать окружающие звуки. Шпионская утилита активируется при включении смартфона или его подключении к зарядному устройству.

Согласно отчету «Лаборатории Касперского», с 5 по 31 октября 2023 года их защитные решения предотвратили более 340 тысяч атак, связанных с этой опасной версией WhatsApp, в более чем ста странах мира. Наибольшее количество атак было зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии и Йемене. Пользователи из России также столкнулись с попытками заражения.

Компания «Лаборатория Касперского» уже уведомила Telegram о наличии вредоносного ПО в обнаруженных каналах. Однако стоит отметить, что вредоносные моды также распространяются через различные веб-сайты, где пользователи могут скачивать модифицированные версии мессенджеров.

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