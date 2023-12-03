Лаборатории Касперского: хакеры могут создавать из «умных домов» вредоносные сети

В России все большую популярность приобретают «умные дома» — жилье, оборудованное различными устройствами интернета вещей (IoT). Однако руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов предупреждает о возможности создания злоумышленниками вредоносных сетей на основе этих устройств. Это может быть использовано для проведения DDoS-атак или майнинга криптовалют.

Хакеры также могут попытаться взломать умные устройства, такие как зубные щетки или датчики температуры, чтобы определить, находятся ли владельцы дома или нет. Если станет известно, что никого нет дома, преступники могут воспользоваться этой ситуацией и совершить кражу.

Галов отмечает, что важно обращаться к проверенным и крупным компаниям при заказе умного дома, способным создавать надежные экосистемы. Это поможет уменьшить риск взлома и несанкционированного доступа к устройствам IoT.

Россияне также массово жалуются на неполадки в системе умного дома компании Xiaomi, что подчеркивает важность выбора надежных поставщиков и производителей в этой области.