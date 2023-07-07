Квартальная прибыль компании Samsung может снизится на 96%

Samsung Electronics по мнению некоторых аналитиков получит большие операционные убытки.

Агентство Reuters со ссылкой на отраслевых аналитиков, написало, что у корейской компании за еще не представленный финансовый квартал квартальная прибыль будет на 96% меньше ожидаемого.

Если эти данные подтвердятся, то это будут самые низкие финансовые показатели начиная с четвертого квартала 2008 года. Тогда операционные убытки Samsung составили 568 млн долларов, в этом квартале прибыль компании не превысит 427 млн долларов.

Такие низкие показатели могут быть связаны с падением спроса на оперативную память производителя. В прошедшем квартале ее цена упала 13-18% и сильное падения удалось избежать только за счет сокращения производства другими компаниями.

Специалисты не исключают, что Samsung Electronics сейчас может сосредоточится на производстве чипов для систем искусственного интеллекта, так как в этом сегменте сейчас наблюдается высокий спрос на вычислительные платформы.