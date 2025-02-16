Квантовый интернет стал ближе за счет телепортации данных

Физики из Гарвардского университета провели первое испытание квантового интернета, используя телепортацию для передачи логических элементов между двумя квантовыми процессорами, находившимися на расстоянии более двух метров.

Это позволило создать квантовую связь между устройствами, которые могли выполнять вычисления параллельно благодаря уникальным свойствам кубитов.

Исследование открывает возможности для создания масштабируемых квантовых компьютеров, способных обрабатывать миллионы кубитов.

Ведущий автор работы, Дугал Мэйн, отметил, что это шаг к квантовому интернету, где распределённые процессоры могут обмениваться данными в защищённой сети.

Команда из Оксфорда также успешно выполнила алгоритм поиска Гровера с точностью 71%. Эти достижения подтверждают потенциал распределённых квантовых вычислений. Учёные из Гарварда планируют дальнейшие исследования для повышения точности операций квантовых технологий.

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