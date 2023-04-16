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Кузьменко из Роскачества сообщил о скором отключении функций у iPhone 4, 4s и 5 на iOS 11

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Устройства работающие на iOS 11 скоро лишатся связи с Apple, об этом заявил глава информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Кузьменко отметил, что iPhone 4, 4s, 5, а также более ранние модели смартфонов компании Apple, скоро не смогут работать с магазином приложений AppStore, облачным хранилищем и голосовым помощником Siri.

Также iOS 11 не будет синхронизироваться с серверами Apple, а значит аппараты лишатся возможности открывать некоторые встроенные в операционную систему приложения.

Сергей Кузьменко такую информацию раскрыл ссылаясь на неизвестного инсайдера, который отметил, что отключение сервисов на iOS 11 произойдет в мае 2023 года.

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