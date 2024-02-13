Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые за 3 года

Курс биткоина, самой популярной криптовалюты, недавно стремительно возрос, достигнув отметки в $50 000. Аналитики сайта Coindesk предоставили свои объяснения этому новому рывку цифрового актива и также дали прогноз по дальнейшему развитию событий на рынке криптовалют.

Основной фактор, который способствовал росту стоимости BTC, — это запуск спотовых ETF (фондов, торгующих на бирже), которые инвестируют в биткоин. Согласно аналитикам, эти фонды получили прибыль на миллиарды долларов, что значительно повлияло на рост цены биткоина.

Хотя после достижения отметки в $50 000 курс BTC немного колеблется, он все еще держится близко к этому уровню ($50 047 на данный момент).

В настоящее время ежедневно на рынок поступает около 900 BTC, но в ближайшем будущем это количество уменьшится до 450 из-за процесса халвинга — уменьшения скорости генерации новых биткоинов. Аналитики считают, что до достижения рекордного уровня в $69 000, биткоину еще далеко. Однако, в ближайшей перспективе эксперты прогнозируют продолжение роста цены BTC.

2022 год оказался непростым для рынка криптовалют из-за проблем на бирже FTX, снижения стоимости стейблкоина UST и токена LUNA. Тем не менее, аналитики ожидают дальнейшего положительного тренда для биткоина в ближайшем будущем.