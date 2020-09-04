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Обзоры рынков

Курс биткоина опустился до месячного минимума и торгуется на $10300

04.09.2020 10:26

В ходе агрессивной недели продаж цена биткойна (BTC) впервые с конца июля упала ниже 10000 долларов, что вызвало опасения на рынках.

После размещения 17 августа локального максимума примерно в 12 500 долларов, BTC консолидировался между 11 250 и 12 100 долларами. Однако в последние три дня продавцы отказываются от 12000 долларов и захватывают рынок. Примерно четыре часа назад Биткойн ненадолго перешел из рук в руки за 9 990 долларов после семи недель движения цены выше 10 000 долларов.

Курс биткоина опустился до месячного минимума и торгуется на $10300

Несмотря на то, что покупатели быстро подталкивают цены обратно к пятизначным числам, многие трейдеры ожидают, что цены упадут еще больше, чтобы обозначить последний «разрыв CME» на уровне 9 700 долларов.

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