В Яндекс.Доставке считают, что такой способ оплаты повысит лояльность, а компании позволит сэкономить, так как не нужно закупать специальное оборудование с регулярным обслуживанием.

Курьеры Яндекс.Доставка начнут принимать оплату безналичным расчетом, причем это будет происходить через смартфон.

Новое решение было разработано компанией 2can&ibox. У курьеров будут смартфоны с NFС чипами и специальным программным обеспечением, а благодаря этому клиент сможет курьеру оплатить доставленный товар своим смартфоном или банковской картой.

В Яндекс.Доставке считают, что такой способ оплаты повысит лояльность, а компании позволит сэкономить, так как не нужно закупать специальное оборудование с регулярным обслуживанием.

Новый метод оплаты уже работает в 10 крупнейших городах РФ, также сейчас тестируется бесконтактный метод оплаты в сервисе Яндекс.Еда.