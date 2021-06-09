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Курьеры Яндекс.Доставка смогут принимать оплату на смартфон

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В Яндекс.Доставке считают, что такой способ оплаты повысит лояльность, а компании позволит сэкономить, так как не нужно закупать специальное оборудование с регулярным обслуживанием.

Курьеры Яндекс.Доставка начнут принимать оплату безналичным расчетом, причем это будет происходить через смартфон.
Новое решение было разработано компанией 2can&ibox. У курьеров будут смартфоны с NFС чипами и специальным программным обеспечением, а благодаря этому клиент сможет курьеру оплатить доставленный товар своим смартфоном или банковской картой.

В Яндекс.Доставке считают, что такой способ оплаты повысит лояльность, а компании позволит сэкономить, так как не нужно закупать специальное оборудование с регулярным обслуживанием.

Новый метод оплаты уже работает в 10 крупнейших городах РФ, также сейчас тестируется бесконтактный метод оплаты в сервисе Яндекс.Еда.

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