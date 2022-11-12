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Купленный в Турции планшет предложил гражданке РФ «взорвать три моста»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Поисковые системы не перестают удивлять, порой через них можно узнать, что чаще всего ищут люди, а также получить самые глупые рекомендации.
С такими рекомендациями столкнулась гражданка России, которая приобрела в Турции планшет с операционной системой Android.

После его запуска и выбора страны локации – Россия, она увидела в поисковой строке надписи «подрыв трех мостов», «гибель человечества» и «воздушная тревога».

Россиянка отметила, что до этого не пользовалась этим устройством и не искала через него новости и различную информацию.

Таким образом, поисковая система не могла показывать поисковые запросы на основе ее истории.

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