Куо: запуск более крупного 12,9-дюймового iPad Air намечен на начало 2024 года

Согласно прогнозам аналитика Apple Минг-Чи Куо, в следующем году компания планирует внести изменения в линейку iPad, представив новый 12,9-дюймовый iPad Air. Особенностью станут две модели «iPad Air», которые получат приоритетное место в планах Apple.

Согласно последним прогнозам Куо, компенсируя отсутствие изменений в текущем году, Apple обновит все текущие модели, начиная с обновленного 10,9-дюймового iPad и нового 12,9-дюймового iPad Air. Эти устройства будут оснащены новыми чипами, которые планируется выпустить в первом квартале 2024 года.

По слухам, совершенно новый 12,9-дюймовый iPad Air‌ будет обладать ЖК-экраном, отличающимся от технологии мини-светодиодов текущих моделей iPad Pro. Вместо этого он получит объединительную панель на основе оксидов, что обеспечит лучшую производительность дисплея по сравнению с текущим 10,9-дюймовым iPad Air.

После этого Apple выпустит модели OLED iPad Pro во втором квартале, включая новые 11-дюймовые и 13-дюймовые версии с обновленным корпусом и чипом M3.

Последними в производственных планах на 2024 год будут новый iPad mini и iPad 11-го поколения, ставший новой версией самого доступного планшета Apple. Это приведет к прекращению выпуска iPad 9-го поколения, который в настоящее время представлен вместе с моделью 10-го поколения в линейке Apple.

Куо ожидает, что эти изменения приведут к небольшому увеличению поставок iPad в 2024 году по сравнению с текущим годом, с прогнозируемым объемом продаж в районе 52–54 миллионов единиц. Этот рост все еще останется ниже пика продаж Apple в 63 миллиона iPad в 2022 году, ослабленного пандемией.

Сообщения журналиста Bloomberg, Марка Гурмана, также предполагают обновление всей линейки iPad в 2024 году, но он не подтверждает появление нового 12,9-дюймового iPad Air. Ранее Гурман предполагал, что iPad бюджетного и среднего класса могут получить обновления уже в марте 2024 года, с выходом новых моделей iPad Pro и iPad Air с OLED-дисплеями и чипом M3 в первой половине 2024 года.

Китайская компания Dongfeng представила свой новый внедорожник Paladin, который базируется на Nissan Terra. Автомобиль оснащен 2-литровым турбированным двигателем от Mitsubishi. Также в его оснащение входят 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF и полный привод part-time с блокировками, что обеспечивает отличную проходимость на сложных участках.

Интерьер внедорожника оборудован современной медиасистемой с 12-дюймовым экраном, кожаным салоном, системой кругового обзора, люком, адаптивным круиз-контролем, климат-контролем и беспроводной зарядкой для смартфона.

Официальные продажи Nissan Paladin в России запланированы на начало 2024 года, стартовая цена составит от 3,9 миллиона рублей. В контексте текущего автомобильного рынка эта цена выглядит конкурентоспособной.