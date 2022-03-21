Куо: выпуск Apple Watch Series 3 может быть прекращен в этом году

Apple Watch Series 3 дни сочтены, так как аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что пятилетние умные часы могут закончить свою жизнь в третьем квартале 2022 года.

Apple Watch Series 3 выжили за последние годы даже с доступными Apple Watch SE и пользователями, жалующимися на то, как сложно обновлять часы каждую новую версию программного обеспечения.

Тем не менее, по словам Куо, кажется, что продукт может быть снят с производства, поскольку его вычислительная мощность может не соответствовать требованиям новой watchOS .

Apple собирается представить watchOS 9 сразу после WWDC22, о чем еще не объявлено. Кроме того, в сообщениях говорится, что в этом году Apple представит три новых модели часов: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE второго поколения и спортивную версию Apple Watch с прочной отделкой.

Хотя Apple, скорее всего, прекратит выпуск Apple Watch Series 3, пользователи все еще могут какое-то время пользоваться преимуществами Apple Fitness+, поскольку компания гарантирует, что пользователи смогут воспользоваться ее фитнес-услугами с часами начального уровня.