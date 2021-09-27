Куо: В первой половине 2022 года поставки Apple Silicon MacBook сократятся из-за нехватки компонентов

По словам аналитика Apple Минг-Чи, поставки Apple Silicon MacBook в первом полугодии следующего года будут сокращены из-за нехватки компонентов, снижения спроса на работу из дома и появления обновленного MacBook Air в третьем квартале 2022 года. Последнее сообщение Куо для инвесторов.

Из примечания:

Мы прогнозируем, что поставки моделей MacBook на базе процессоров Apple Silicon сократятся примерно на 15% в 1П22 и объясняем это тремя причинами: 1) нехваткой компонентов, 2) структурным изменением спроса в эпоху после COVID-19 и 3 ) переход продукта между устаревшими и новыми моделями.

По словам Куо, нехватка компонентов связана в первую очередь с продолжающимся отсутствием интегральных схем управления питанием, срок поставки которых в настоящее время составляет 52 недели.

Этот дефицит коснется всех брендов ПК, но, как говорят, он совпадет с расширением мощностей Unimicron, одного из основных поставщиков микросхем на Тайване и единственного поставщика кремниевой подложки ABF от Apple. В результате ожидается, что Unimicron будет активно обеспечивать заказы на субстрат ABF сторонних производителей, чтобы снизить риски.

Ожидается, что на поставки MacBook также повлияет изменение структуры спроса в эпоху после COVID-19, когда количество людей, работающих на дому, сократится, а покупательная способность упадет из-за инфляции.

Куо считает, что новый «MacBook Air» с обновленным дизайном на базе «Apple Silicon» следующего поколения поступит в массовое производство в начале третьего квартала 2022 года , что сделает вторую половину следующего года периодом перехода на новый продукт, который повлияет на заказы MacBook.

Ожидается, что Apple выпустит модернизированные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro до конца этого года, о чем, вероятно, будет объявлено на цифровом мероприятии в октябре или ноябре.

Последняя бета-версия macOS Monterey ссылается на два новых встроенных разрешения дисплея, которые, вероятно, соответствуют грядущим 14-дюймовым и 16-дюймовым моделям MacBook Pro. Новые разрешения дисплея перечислены как «3456 x 2234 Retina» и «3024 x 1964 Retina», что означает увеличение плотности пикселей для более четкого изображения, если дисплеи имеют ожидаемые размеры.