Куо: MacBook Pro на M3 станет центром внимания на мероприятии 30 октября

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо предсказывает, что предстоящее мероприятие Apple с названием «Scary Fast» будет посвящено новым моделям MacBook Pro, основанным на процессорах серии M3. Куо подразумевает, что появятся несколько вариантов чипов M3, а именно M3, M3 Pro и M3 Max.

Если Apple введет в обращение чипы M3, M3 Pro и M3 Max одновременно, мы можем ожидать их применения в 13-, 14- и 16-дюймовых версиях MacBook Pro.

Куо ранее предполагал, что из-за «ограниченных поставок в четвертом квартале 2023 года» Apple, скорее всего, не представит новые модели MacBook Pro в 2023 году. Даже если они все же появятся в ноябре или декабре, дефицит может продолжиться до первого квартала 2024 года. Куо также упоминает о снижении поставок Mac из-за «ограниченного обновления вычислительной мощности M2», что может стать причиной выпуска моделей MacBook Pro с процессорами M3 в небольших количествах.

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple в настоящее время проводит тестирование моделей MacBook Pro с процессорами M3 Max и M3 Pro, что может указывать на скорое обновление этих устройств. Ранее он заявлял, что обновление 14-дюймовых и 16-дюймовых моделей MacBook Pro с чипами M3 Pro и M3 Max ожидается не ранее начала 2024 года.

Интересно, что теперь Куо и Гурман предполагают возможное представление обновленных 14- и 16-дюймовых MacBook Pro на октябрьском мероприятии Apple, хотя ранее их прогнозы указывали на обновление этих устройств в 2024 году.

Гурман также отмечает, что в ближайшем будущем Apple не планирует обновлять модели MacBook Air, Mac mini, Mac Studio или Mac Pro, что означает, что в фокусе октябрьского мероприятия будут оставаться iMac, 13-дюймовый MacBook Pro, 14-дюймовый MacBook Pro и 16-дюймовый MacBook Pro. Как следствие, ожидается, что сроки доставки этих устройств в интернет-магазине Apple могут быть увеличены.

Кроме того, Куо высказывает предположение, что если появление моделей M3 не приведет к увеличению поставок MacBook, Apple может представить «совершенно новый дизайн MacBook Pro в 2025 году» и рассмотреть возможность выпуска «более доступной модели MacBook».