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Куо: iPhone с сенсорным идентификатором под экраном появятся в 2023 году, складной iPhone – в 2024 году

Куо: iPhone с сенсорным идентификатором под экраном появятся в 2023 году, складной iPhone – в 2024 году
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Аналитик Apple Минг-Чи Куо не только заявил, что модели iPhone 14 Pro будут иметь дизайн с дырчатым дисплеем и 48-мегапиксельный широкоугольный объектив для системы задней камеры, но и обрисовал свои ожидания от будущих iPhone.

В исследовательской записке MacRumors Куо сказал, что, хотя ранее он предсказывал, что Apple выпустит свои первые iPhone с Touch ID под экраном во второй половине 2022 года , теперь он ожидает, что устройства будут выпущены во второй половине 2023 года. к более медленному, чем ожидалось, прогрессу в разработке. Точно так же Куо теперь ожидает, что первый складной iPhone от Apple будет выпущен в 2024 году по сравнению с 2023 годом ранее .

Куо не предоставил никаких дополнительных сведений, в том числе о том, какие модели iPhone могут получить датчик отпечатков пальцев под экраном. Вполне вероятно, что Touch ID под экраном дополнит Face ID, предоставляя пользователям несколько вариантов биометрической аутентификации.

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