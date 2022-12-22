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Куо: Apple может отложить или полностью отменить запуск iPhone SE 4 в 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компактный iPhone SE может выйти в 2024 году или компания Apple от него может полностью отказаться.

По данным авторитетного эксперта Мин-Чи Куо, выход iPhone SE 4 переносится на 2024 год и это при том, что аппарат планировали представить в 2023 году.

Специалист также сообщил, что Apple может вовсе отказаться от бюджетной модели в связи с низким спросом на нее.

Как оказалось, более дешевые версии смартфонов, такие как iPhone 13 mini и iPhone 14 Plus, на рынке пользуются небольшой популярностью.

Еще одной из причин отказа от iPhone SE стало его возможно удорожание. Ранее сообщалось, что модель может получить внешность iPhone XS, а это приведет к удорожанию модели, и возможно из-за высокой цены на такой iPhone SE, люди будут выбирать более дорогие и современные технически модели iPhone.

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