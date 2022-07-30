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Культовый аудиоплеер Winamp выпустили для операционной системы Windows 11

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Аудиоплеер Winamp раньше был установлен на каждом компьютере, он обладал большим количеством настроек и возможностью воспроизводить самые популярные форматы музыкальных треков.

Но с выходом Windows 8 и Windows 10 интерес к Winamp пропал у пользователей. Его даже хотели «перезапустить», но это было четыре года назад и разработчиком это не удалось.

Сейчас производится вторая попытка. Так, была выпущена версия Winamp 5.9 RC1 с поддержкой Windows 11. Она сохранила классический внешний вид, но получила более 30 новых функций.

Для новой версии Winamp разработали специальный виджет для управления воспроизведением, добавили возможность синхронизации с Android-версией программы, а также включили поддержку кодека M38 и импорт медиатеки iTunes.

Winamp
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