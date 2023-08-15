Культовому моноблоку Apple iMac исполнилось 25 лет

Сегодня отмечается 25 лет с момента выхода на рынок первого моноблока Apple iMac. Это событие произошло 15 августа 1998 года.

Первый iMac стал знаковым продуктом не только из-за своих технических характеристик, но и благодаря своему уникальному дизайну. Модель первого поколения была выполнена в полупрозрачном цветном пластике, что делало её внешний вид запоминающимся и узнаваемым.

Технически iMac также привнёс некоторые новшества. Например, он был одним из первых компьютеров, который оснащался портами USB и FireWire, отказавшись от устаревших портов и дисковода для дискет 3,5 дюйма. Этот подход внес значительный вклад в развитие современных стандартов подключения периферийных устройств.

Первый iMac был оснащён 15-дюймовым экраном, процессором PowerPC G3, 4 ГБ жестким диском и 32 МБ оперативной памяти. Своими характеристиками и дизайном iMac первого поколения стал важным этапом в истории компьютеров Apple и оказал значительное влияние на будущее развитие технологий и дизайна компьютеров.