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KTC представила Full HD-монитор H24F8 со 180 Гц за 6,3 тыс. рублей

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KTC представила в Китае новый игровой монитор KTC H24F8, сочетающий передовые технологии и доступную цену.

KTC представила Full HD-монитор H24F8 со 180 Гц за 6,3 тыс. рублей

Экран размером 24 дюйма обеспечивает неплохое качество изображения. Благодаря технологии Fast IPS класса А время отклика составляет всего 1 мс, что делает его идеальным для быстрого и плавного гейминга. Яркость монитора достигает 400 нит.

KTC H24F8 способен отображать 16,7 миллиона цветов, а его цветовая гамма охватывает 99% sRGB и 97% DCI-P3, обеспечивая точное и насыщенное воспроизведение цветов. Технология динамического OD позволяет синхронизировать частоту кадров монитора с частотой источника, что гарантирует отсутствие артефактов на экране.

KTC представила Full HD-монитор H24F8 со 180 Гц за 6,3 тыс. рублей

Особое внимание уделено комфорту пользователя. Функция регулирования постоянного тока снижает мерцание экрана, а регулировка баланса яркости позволяет автоматически настраивать отображение темных участков изображения.

Поддержка технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync обеспечивает плавную и безразрывную работу монитора с видеокартами данных производителей. Монитор оснащен портом DP 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и разъемом для наушников на 3,5 мм.

KTC H24F8 уже доступен для предзаказа в Китае по цене 499 юаней или около 6,3 тыс. рублей.

KTC представила Full HD-монитор H24F8 со 180 Гц за 6,3 тыс. рублей

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