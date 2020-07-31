Крутой игровой монитор Xiaomi представлен в России по европейской цене

Xiaomi в Россию привезла свой новый игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor 34. Эта модель получила 34-дюймовую матрицу с разрешением 3440х1440 пикселей.

Российская новинка уже давно предлагается в Китае. Пару недель назад ее представили для международного рынка.

В Европе за игровой монитор продавцы просят 399 евро, что в пересчете составляет 34 951 рубль.

В России стоимость 34-дюймового монитора составит 34 990 рублей, но купить Mi Curved Gaming Monitor в России можно будет только в сентябре.

В Mi Curved Gaming Monitor 34 установлен изогнутый экран с радиусом кривизны 1500 мм, разрешение дисплея составляет 3440х1440 пикселей, а соотношение сторон 21:9.

Заявленная максимальная яркость монитора 300 кд/м², контрастность — 3000:1. Экран работает на частоте 144 Гц.

В мониторе есть поддержка AMD Freesync, два HDMI 2.0, 3,5 мм разъем для наушников и два порта DisplayPort 1.4.