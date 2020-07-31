Меню
Поиск

USD/RUB: 73.36 EUR/RUB: 86.25 BTC/USD: 8756.9

31 августа : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Крутой игровой монитор Xiaomi представлен в России по европейской цене

31.07.2020 23:07

Xiaomi в Россию привезла свой новый игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor 34. Эта модель получила 34-дюймовую матрицу с разрешением 3440х1440 пикселей.
Российская новинка уже давно предлагается в Китае. Пару недель назад ее представили для международного рынка.

В Европе за игровой монитор продавцы просят 399 евро, что в пересчете составляет 34 951 рубль.

В России стоимость 34-дюймового монитора составит 34 990 рублей, но купить Mi Curved Gaming Monitor в России можно будет только в сентябре.

Крутой игровой монитор Xiaomi представлен в России по европейской цене

В Mi Curved Gaming Monitor 34 установлен изогнутый экран с радиусом кривизны 1500 мм, разрешение дисплея составляет 3440х1440 пикселей, а соотношение сторон 21:9.

Заявленная максимальная яркость монитора 300 кд/м², контрастность — 3000:1. Экран работает на частоте 144 Гц.

В мониторе есть поддержка AMD Freesync, два HDMI 2.0, 3,5 мм разъем для наушников и два порта DisplayPort 1.4.

Крутой игровой монитор Xiaomi представлен в России по европейской цене

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги