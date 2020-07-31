Крутой игровой монитор Xiaomi представлен в России по европейской цене

Крутой игровой монитор Xiaomi представлен в России по европейской цене31.07.2020 23:07
Xiaomi в Россию привезла свой новый игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor 34. Эта модель получила 34-дюймовую матрицу с разрешением 3440х1440 пикселей.
Российская новинка уже давно предлагается в Китае. Пару недель назад ее представили для международного рынка.
В Европе за игровой монитор продавцы просят 399 евро, что в пересчете составляет 34 951 рубль.
В России стоимость 34-дюймового монитора составит 34 990 рублей, но купить Mi Curved Gaming Monitor в России можно будет только в сентябре.
В Mi Curved Gaming Monitor 34 установлен изогнутый экран с радиусом кривизны 1500 мм, разрешение дисплея составляет 3440х1440 пикселей, а соотношение сторон 21:9.
Заявленная максимальная яркость монитора 300 кд/м², контрастность — 3000:1. Экран работает на частоте 144 Гц.
В мониторе есть поддержка AMD Freesync, два HDMI 2.0, 3,5 мм разъем для наушников и два порта DisplayPort 1.4.
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