Крупные корпорации покидают игровой рынок России

Ранее об уходе из России объявила компания Microsoft, после чего из магазинов исчезла игра Minecraft.

Но Microsoft оказалась не единственной, и ее примеру последовали другие крупные корпорации. Так, в их числе оказалась и Electronic Arts, где заявили, что они прекращают продажи игр в РФ и Беларуси. Приложения и игры пропадут и из Origin, причем уже ведут переговоры с партнерами о блокировке контента на всех платформах.

EA Sports тоже не осталась в стороне и объявила, что полностью удаляет всех российских и белорусских команд из игр FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile. Такое же решения приняли и в хоккейном симуляторе NHL 22. Игровой рынок еще покидают Activision Blizzard и Rockstar Games, а также Rockstar и Nintendo.