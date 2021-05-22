Крупные компании заинтересовались операционной системой HarmonyOS от Huawei

Фирменная операционная система от Huawei разработана для мобильных устройств и другой электроники.

Недавно сообщалось, что некоторые производители смартфонов обратились к разработчикам HarmonyOS с просьбой предоставить возможность устанавливать ОС на свои смартфоны.

В Huawei отказывать не стали и ответили, что HarmonyOS создана не с целью заменить Android на аппаратах Huawei после введения санкций, а как альтернативу американской мобильной операционной системе.

Кто именно хочет попробовать HarmonyOS на смартфонах пока неизвестно, но скорее всего сторонние производители будут устанавливать ОС только на смартфоны для китайского рынка.

По предварительным данным, операционной системой уже заинтересовались как минимум три крупные компании.

Между тем, финальная версия HarmonyOS 2.0 будет представлена уже 2 июня. Система, как отметили в компании, полностью открытая. Как выяснили китайские источники, открытый исходный код ОС «весит» всего 8 ГБ, а это в семь раз меньше, чем Android