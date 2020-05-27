Крупнейшее обновление Windows 10 не имеет проблем – Microsoft

Компания Microsoft официально заявила о том, что в самом крупном обновлении Windows 10 не выявили ни одной из известных проблем.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.

Сейчас Microsoft завершает финальную стадию доработки операционной системы перед ее распространением для обычны пользователей.

Ожидается, что представят новую версию ОС Windows 10 May 2020 Update в ближайшие несколько дней.

Это будет самое крупное обновление в 2020 году, в котором появятся новые функции, измененный интерфейс и ряд улучшений.